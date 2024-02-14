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İstanbul Beykoz'da Kibrit Üretim Atölyesinde Yangın Çıktı

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İstanbul Beykoz'da kibrit üretim atölyesinde yangın çıktı.

İstanbul Beykoz'da kibrit üretim atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul İtfaiye İstanbul 3.Sayfa Haberler

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