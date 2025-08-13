İstanbul Beykoz'da 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

İstanbul Beykoz'da 3 Katlı Binada Yangın Çıktı
Beykoz Küçüksu Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı, söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Beykoz'da 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, yangın söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Beykoz Küçüksu Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, giriş katında zincir market bulunan bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Çatı katındaki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Yanan binanın çatısı havadan dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
