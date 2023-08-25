İstanbul Bayrampaşa'da Eşini Silahla Öldürdüğü İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Bayrampaşa'da tartıştığı eşini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Bayrampaşa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 22 Ağustos'ta tartıştığı 15 yıllık eşi Meryem Ç'yi silahla öldürdükten sonra kaçan Şeyhmus Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kaldığı yer tespit edilen Şeyhmus Ç, polis ekiplerince Esenler'de gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca ile 4 kovan ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.