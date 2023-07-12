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İstanbul Bayrampaşa'da dondurucuda parçalanmış halde erkek cesedi bulundu

3. Sayfa Haberleri

İstanbul Bayrampaşa'da bir evdeki dondurucuda parçalanmış halde erkek cesedi bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerine giderek inceleme başlattı. Cesedin kimliğinin belirlenmesi ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul Bayrampaşa'da bir evdeki dondurucuda parçalanmış halde erkek cesedi bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki bir evde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekiplerce yapılan incelemede, dondurucuda parçalanmış halde erkek cesedi olduğu belirlendi.

İncelemenin ardından cesedin kimliğinin belirlenmesi, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu - 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Bayrampaşa Edirne 3. Sayfa Haberler

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