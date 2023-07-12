İstanbul Bayrampaşa'da dondurucuda parçalanmış halde erkek cesedi bulundu

İstanbul Bayrampaşa'da bir evdeki dondurucuda parçalanmış halde erkek cesedi bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerine giderek inceleme başlattı. Cesedin kimliğinin belirlenmesi ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.