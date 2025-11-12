İstanbul Başakşehir'de Zincirleme Kaza: 12 Yaralı

İstanbul Başakşehir'de Avrupa Otoyolu yan yolda meydana gelen zincirleme kazada, yolcu minibüsü, bir bankaya ait para transfer aracı ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Başakşehir Avrupa Otoyolu yan yol caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan bir aracın ani manevra yaparak yön değiştirmesi sonucu, arkadan gelen araç sürücüleri ani fren yapmak zorunda kaldı. Peş peşe seyir halinde olan yolcu minibüsü, bankaya ait para transfer aracı ve hafif ticari araç birbirine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs ve diğer araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bariyerlerde de hasar meydana gelirken, yolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. - İSTANBUL