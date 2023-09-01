İstanbul Başakşehir'de Vale Cinayeti Zanlıları Yakalandı

İstanbul Başakşehir'de hırsızlara engel olmaya çalışan vale Ogün Tekin'i silahla vurarak öldürdükten sonra kaçarken polislerle silahlı çatışmaya giren şüpheliler çaldıkları araçla kaçan şüpheliler Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, 20 Ağustos Pazar günü meydana gelen elim olayda, 4 şüpheli Bahçeşehir Gölet yakınındaki bir otoparka gelmiş, otoparka geldikleri araçtan inen kuşkulu kişiler, bir süre sonra vale noktasında giderek bir otomobilin anahtarını çalmıştı. Söz konusu şüpheliler başkasına ait araçla kaçarken, olaya müdahale eden vale Ogün Tekin, bu kişileri engellemek için koşmaya başlamış, "Durun" diyerek bağıran Tekin, araca yaklaştığı sırada şüphelilerden biri otomobilden ateş etmiş ve talihsiz vale isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti.

Vale cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri faillerin yakalanması için çalışmalarına aralıksız devam etti. Polisiye soruşturmada faillerin, ikiz kardeşler Cebrail (20) ve Mikail E.,(20) ile Yakup Y.,(21) ve Baran P.,(25) olduğu saptandı. Cinayette doğrudan ya da dolaylı olarak yer alan zanlıların izini süren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin izine ulaşmıştu. Gasp ettikleri araçla seyir halinde olan saldırganların yakalanması için 23 Ağustos Çarşamba günü Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy Mahallesi'nde operasyon düzenlenmiş, şüpheliler burada polise silahla karşılık verince emniyet güçleri ile saldırganlar arasında çatışma yaşanmış Asayiş, Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ve ilçe ekipleri hemen bölgeye sevk edilmişti.

Yaşanan çatışmanın ardından saldırganlar, gasp yoluyla elde ettikleri araçla kaçarken, yoldaki bir sürücüyü durdurmuş, silahla tehdit ettikleri sürücünün kamyonetini gasp eden saldırganlar izlerini kaybettirerek kayıplara karışmıştı. Cinayet Büro Amirliği birimleri, şüphelilerin izine bu kez Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ulaştı. Emniyet güçleri, yerlerini ve saklandıkları evi saptadıktan sonra faillerin yakalanması için Kırklareli'ne hareket etmişti. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle belirlenen yere operasyon düzenlenmişti. Özel Harekat Timlerinin hazır bulunduğu operasyonda polisin peşinde olduğu ikiz kardeşler Cebrail E., Mikail E., Murat E., Serdest Ç., Yakup Y., Bayran P., Bilal S., yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüpheliler Cebrail E.,'nin 48 adet, Mikail E.,'nin 87 adet, Murat E.,'nin 15 adet, Serdest Ç.'nin 15 Adet, Yakup Y.,'nin 27 adet, Baran P.,'nin 7 adet ve Bilal S.,'nin 2 adet suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. - İSTANBUL