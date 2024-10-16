İstanbul Başakşehir'de Site Çatısında Yangın Çıktı

İstanbul Başakşehir'de bir sitenin çatısında yangın çıktı. Çatı alevlere teslim olurken, yan binanın çatısına sıçrayan yangını söndürmek için itfaiye ekibinin çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Başakşehir Başak Mahallesi'ndeki bir sitedeki binanın çatısında çıktı. Edinilen Bilgiye göre, binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri, evleri boşaltırken durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri 2 çatıya daha sıçrayan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL