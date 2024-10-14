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İstanbul Başakşehir'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

İstanbul Başakşehir'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Başakşehir Olimpiyat Stadı yolunda seyir halindeki bir otomobilde yangın çıkarken, patlama sesleri duyuldu. Sürücü yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.

İstanbul Başakşehir'de seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Alevlere teslim olan araçta patlama meydana gelirken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Olimpiyat Stadı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Aracı yol kenarına çeken sürücü, yangın tüpüyle müdahale etmeye başladı. Ancak bir anda alev alan araçta patlama meydana geldi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alev alev yanan araç söndürüldü.

Yangın nedeniyle yol trafiğe tamamen kapanırken, araç hurdaya döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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