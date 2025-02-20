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İstanbul Başakşehir'de Lastik Atölyesinde Yangın: 1 Yaralı

İstanbul Başakşehir'de Lastik Atölyesinde Yangın: 1 Yaralı
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Başakşehir'de bir lastik atölyesinde sobadan çıkan yangın, 2 dükkan, 2 daire ve 1 kamyonete zarar verdi. Olayda 1 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Başakşehir'de bir lastik atölyesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler 2 dükkan, 2 daire ve 1 kamyonet hasar alırken 1 işçide yaralandı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın girişindeki bir lastik dükkanında ısınmak için yakılan sobadan çıktı. Kısa sürede işyeri içerisini alevler sardı. Yapılar ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye yönelik çalışma yaparken polis ekipleri yangın yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Hızla yayılarak büyüyen yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yangında aynı binada bulunan 2 işyeri, 2 daire ve park halindeki 1 kamyonet hasar alırken işyerinde çalışan 1 işçide yaralanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yangının ilk çıkış anları cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

"Binada bulunan kişiler varmış"

Yangın anında olay yerinde bulunan Ergün Dinder isimli vatandaş, "Ben geldiğimde lastikçi yanmıştı. İçeride kuşlar olduğunu söylediler ondan çok üzüldüm. Zannediyorum ki sobadan yanmış ve içerideki lastikçide de yanıklar olmuş. Binada bulunan kişiler varmış onları itfaiye ekipleri çıkartmış. Burada park halinde olan arabada lastikçinin oda yanmış" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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