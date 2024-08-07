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İstanbul Başakşehir'de Kamyonetin Yol Ortasında Yaptığı Kaza Güvenlik Kamerasına Yansıdı

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İstanbul Başakşehir'de kontrolden çıkan bir kamyonet, yol ortasında bulunan refüje çıkıp levhaları yıktıktan sonra caddede seyir halinde olan başka bir otomobile yandan çarptı. 2 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İstanbul Başakşehir'de kontrolden çıkan bir kamyonet, yol ortasında bulunan refüje çıkıp levhaları yıktıktan sonra caddede seyir halinde olan başka bir otomobile yandan çarptı. 2 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde saat 13.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski İstanbul Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 BN 0215 plakalı kamyonet sürücüsü hakimiyetini kaybetti. Kontrol edilemeyen kamyonet yol ortasında bulunan refüje çıktı. Ardından uyarı levhalarını yıkarak caddede seyreden kamyonet, 34 HHT 688 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem kamyonet hem de çarptığı hafif ticari araç yoldan çıkarak kenara savruldu. Kazada, kamyonet ve araç sürücüsü yaralandı. Kimlik bilgileri tespit edilemeyen iki sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgeye ulaşana kadar vatandaşlar yaralı sürücüleri sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücüler, civardaki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Feci kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Yaşanan feci kaza çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptığı yönlendirme levhalarını yıkarak cadde üzerinde seyir halinde olan hafif ticari otomobile yandan çarparak sürüklediği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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