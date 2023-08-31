Başakşehir'de otomobil altgeçit duvarı ile kamyonet arasına sıkıştı: 1'i ağır 2 yaralı

İSTANBUL - Başakşehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir cip sürücüsü kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip, kamyonet ile altgeçit kolonları arasında sıkıştı. Araç içerisinde bulunan sürücü itfaiye ekiplerinin uğraşları ile sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Başakşehir Başak Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yusuf Aktaş yönetiminde olan 34 MKN 44 plakalı cip alt geçitte kontrolünden çıktı. Sürücüsünün manevra yaptığı cip Fikret Bozan yönetimindeki 34 FOP 566 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip, kamyonet ile alt geçit duvarı arasında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kamyonet sürücüsü araçtan çıkartılarak ilk yardım yapılırken cip sürücüsü aracıyla beraber sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis, kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri araçta sıkışan cip sürücüsü için çalışma yaptı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılan Yusuf Aktaş ve diğer yaralanan 2 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Aktaş'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, kaza sonrasında çalışmalar nedeniyle Kanuni Sultan Süleyman Caddesi trafiğe kapatıldı.

Polis, kaza ile ilgili çalışma başlatırken araçlar çekici yardımıyla çekilerek