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İstanbul Başakşehir'de Kafa Kafaya Çarpışma: 5 Yaralı

İstanbul Başakşehir'de Kafa Kafaya Çarpışma: 5 Yaralı
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İstanbul Başakşehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

İstanbul Başakşehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Başakşehir ilçesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde seyir halindeki 34 HAH 027 plakalı otomobil ile karşı yönden gelerek dönüş yapmaya çalışan Sefa A.D. kontrolündeki 34 SFA 23 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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