İstanbul Başakşehir'de Çocuk Kavgası Kamerada

İstanbul Başakşehir'de Çocuk Kavgası Kamerada
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Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde parkta 3 ayrı çocuk grubunun sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Başakşehir'de çocukların park içindeki kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde park içinde 3 ayrı çocuk grubunun yan yana kavga ettiği görüldü.

olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Mahallede bulunan park içerisinde aralarında kızlarında bulunduğu 3 ayrı çocuk grubunun yan yana kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde çocukların yan yana gruplar halinde birbirlerine acımasızca saldırdığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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