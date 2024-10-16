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İstanbul Başakşehir'de Çatı Yangını: 3 Blok Hasar Gördü

İstanbul Başakşehir'de Çatı Yangını: 3 Blok Hasar Gördü
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İstanbul Başakşehir'de bir sitenin çatısında izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki 2 bloğa sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, can kaybı yaşanmadı.

İstanbul Başakşehir'de bir sitenin çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişiğindeki 2 bloğun çatısına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Başakşehir Başak Mahallesi'ndeki bir sitenin çatısında çıktı. İddiaya göre, sitenin çatısında izolasyon yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangın kısa sürede çatıyı sararken, site sakinleri kendi imkanlarıyla binayı boşalttı. İhbar üzerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çatıdaki alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bitişikteki 2 bloğun çatısına sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, 3 tane çatı hasar gördü. Ekiplerin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıktığı site sakinlerinden Harun Erdem, "Sanırım izolasyonla alakalı bir yangın. Zaten binalar yeni boyanmıştı ve çatılar yeni izole edilmişti. Herhalde bir kimyasal tepkime olmuş. Önce binada başlamış, ondan sonra diğer bloğa sıçramış. D8 bloğun çatısı tamamen yanmış, D7'nin de çatısı yanmış, herhalde kata da sıçramış. İtfaiye ekipleri geldi, yangını söndürmeye çalıştılar. Rüzgardan kaynaklı yangın çok büyüdü, çok alevlendi, her yer duman altıydı. Bildiğim kadarıyla bir can kaybı yok, ambulanslar burada ama tedbir amaçlı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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