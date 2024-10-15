Üye Girişi
Haberler

İstanbul Başakşehir'de Borç Tartışması Kanlı Bitti

İstanbul Başakşehir'de Borç Tartışması Kanlı Bitti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Başakşehir'de alacak verecek meselesi yüzünden iki kişi arasında çıkan kavga cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Bir şahıs, aracından aldığı sopa ile diğerine saldırdı.

İstanbul Başakşehir'de aralarında alacak, verecek meselesi olan iki kişi arasında kavga çıktı. Şahıslardan birisi, aracından çıkarttığı sopayla "paralar nerede" diyerek saldırmaya başladı. Kavga anları vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, bugün sabah saatlerinde İstanbul ilçesi olan Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, aralarında alacak verecek mevzusu olan iki kişi cadde üzerinde karşılaştı. Aracından inen şahıs cadde üzerinde yürüyen borçlusuyla kısa süre tartıştıktan sonra, kavga etmeye başladılar. Çevreden geçen vatandaşların müdahalesi üzerine şahıslar ayırılmaya çalıştı. Şahıslardan birisi aracından aldığı sopayla kavga ettiği kişinin yanına giderek, "paralar nerede" diye bağırdıktan sonra acımasızca saldırmaya başladı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Başakşehir istanbul Politika Güvenlik 3-sayfa Kavga

MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin

Teröristbaşı Öcalan'a böyle seslendi: Terörün bittiğini ilan etsin

 Özgür Özel'den AK Parti'nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki

Halkın tepkisini çeken yasa teklifine Özel de sessiz kalmadı

 GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak

Borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaksınız
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgası! Tek yumrukla komalık etti

"Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Sivas'ta deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu? MasterChef çiğ köfte tarifi! Çiğ köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 15 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef 15 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BİM'e neden girilmiyor? BİM internet sitesi çöktü mü? BİM internet sitesi çöktü mü? BİM'e neden girilmiyor? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 15 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! MemeFi günlük kombo nedir, ne işe yarar? 15 Ekim MemeFi günlük kombo nasıl alınır? Bir Gece Masalı bu akşam var mı? Bir Gece Masalı dizisi 7. bölüm yayınlanacak mı? 15 Ekim ATV yayın akışı! Bahar bu akşam var mı? 15 Ekim Bahar dizisi 20. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Melih Ünlüer kadını neden darp etti? Fatma Banu Çoban'ın sağlık durumu nasıl?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.