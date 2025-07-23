İstanbul Başakşehir'de Araç Yangını: Otomobil Kül Oldu

İstanbul Başakşehir'de seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Başakşehir ilçesi Şamlar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobilde çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan araç demir yığınına dönerken, olay anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL