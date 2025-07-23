İstanbul Başakşehir'de Araç Yangını: Otomobil Kül Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de seyir halindeki bir otomobil alev aldı ve kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

İstanbul Başakşehir'de seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Başakşehir ilçesi Şamlar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobilde çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan araç demir yığınına dönerken, olay anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Altay taraftarı, ''İstifa da bir hizmettir'' diyerek tesislere siyah çelenk bıraktı

''İstifa da bir hizmettir'' diyerek tesislere siyah çelenk bıraktılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin

Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.