İstanbul Başakşehir'de Araç Yangını: Otomobil Kül Oldu
Başakşehir'de seyir halindeki bir otomobil alev aldı ve kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
İstanbul Başakşehir'de seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Başakşehir ilçesi Şamlar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobilde çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan araç demir yığınına dönerken, olay anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa