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Saç kurutma makinesi içinde uyuşturucuyla yakalanan avukat tutuklandı

Saç kurutma makinesi içinde uyuşturucuyla yakalanan avukat tutuklandı
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Samsun'da, bir avukat ve grafiker arkadaşının saç kurutma makinesi ve şarj cihazı içine zulalanmış uyuşturucu ile yakalanmasının ardından mahkemece tutuklandıkları bildirildi. 210 gram metamfetamin ve 5 gram esrar ele geçirildi.

İstanbul Barosu avukatı ve grafiker arkadaşı Samsun'da saç kurutma makinesi ve şarj cihazı içine zulalanmış uyuşturucuyla yakalanıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu bir araçta yaptıkları aramada saç kurutma makinesi ve batarya şarj aleti içine zulalanmış 2 parça halinde 210 gram metamfetamin, 5 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi. Olayla ilgili İstanbul Barosu Avukatlarından U.A. (38) ve grafiker arkadaşı E.K. (37) gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan Avukat U.A. ve E.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren avukat ve arkadaşı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güncel samsun

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