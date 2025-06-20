İstanbul Bakırköy'de Hastane Bahçesinde Silahlı Saldırı: Osman Beşe Hayatını Kaybetti

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İstanbul Bakırköy'de bir hastanenin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan Osman Beşe, 2 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

İstanbul Bakırköy'de tedavi gördüğü hastanenin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan şahıs, 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 18 Haziran'da Bakırköy'de bir hastanenin açık otoparkında meydana gelmişti. İddiaya göre, hastanede tedavi gören Osman Beşe, bahçeye çıktığı esnada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğramıştı. Osman Beşe ağır yaralanırken şüpheli ya da şüpheliler ise kaçmış, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı.

Hastanede tedavi altına alınan ve hayati tehlikesi bulunan Osman Beşe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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