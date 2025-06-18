İstanbul Bakırköy'de Hastane Bahçesinde Silahlı Saldırı

İstanbul Bakırköy'de Hastane Bahçesinde Silahlı Saldırı
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Bakırköy'deki özel bir hastanenin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan O.B. ağır yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul Bakırköy'de tedavi gördüğü hastanenin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı. Olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Bakırköy'de özel bir hastanenin açık otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, hastanede tedavi gören O.B. isimli kişi, bahçeye çıktığı esnada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Olayda saldırıya uğrayan O.B. ağır yaralanırken şüpheli ya da şüpheliler ise kaçtı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, olayla ilgili olduğu ileri sürülen bir kişiyi gözaltına aldı.

Ağır yaralanan O.B., hastanede tedavi altına alındı. Kaçan diğer şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma sürüyor. Öte yandan bir kişini gözaltına alındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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