İstanbul Bakırköy'de Eski Nişanlısını Pompalı Tüfekle Darbeden Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
İstanbul Bakırköy'de bir sokakta eski nişanlısını pompalı tüfekle darbeden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Zanlının arkadaşı ise serbest bırakıldı.
İstanbul Bakırköy'de, bir sokakta eski nişanlısını pompalı tüfekle darbeden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Sudenur P'nin, tartışma yaşadığı kişi tarafından Cevizli Mahallesi Hamam Sokak'ta, 7 Eylül'de saldırıya uğramasına ilişkin görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Zanlı Ahmet U'nun, arkadaşı Barış D'nin yanında, eski nişanlısını pompalı tüfekle darbettiği tespit edildi.
Şüphelinin arkadaşı Barış D, olay günü taksiye binerek kaçmaya çalışırken, pompalı tüfekle yakalandı. Ahmet U. ise polis ekiplerince bugün gözaltına alındı.
Zanlı Ahmet U'nun, 29 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Barış D, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Eski nişanlısını darbettiği belirlenen Ahmet U. ise adliyeye sevk edildi.