Haberler

Bahçelievler'de evde çıkan yangın paniğe yol açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahçelievler'de 5 katlı bir binanın 1. katında çıkan yangın paniğe yol açtı. Daire kullanılamaz hale geldi, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının çıkış sebebi inceleniyor.

İstanbul Bahçelievler'de 5 katlı binanın 1. katında yangın çıktı. Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangın paniğe yol açtı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Bahçelievler Zafer Mahallesi Sardunya 1. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sakinleri kısa kendi imkanlarıyla daireyi boşaltırken, yangın kısa sürede tüm daireyi kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi geldi. Çıkan yangın çevrede kısa süreli paniğe yol açarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebi, yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Yangın hakkında konuşan bina sakini Mehmet Uğur, "Binada bir koku olduğu söylendi. Grupta mesajlaştık. Yangının otoparktan çıktığını düşündük, otoparka baktık yoktu. Sonra giriş kattaki daireden elektrik kontağından çıkan bir yangın olduğu söylendi ama binanın bütün dairelerinde kaçak akım rolesi var. Nasıl yangın çıktı, ona arkadaşlar karar verecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor

Soruşturma Sadettin Saran'a da sıçradı! Evinde arama yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
CHP Arnavutköy'de istifa depremi: 2 meclis üyesi ve 100 partili CHP'den istifa etti

Özgür Özel'e İstanbul'da soğuk duş! AK Parti'ye geçtiler
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Hayatını kaybeden belediye başkanının görevini devralacak isim belli oldu

İşte hayatını kaybeden belediye başkanının görevini devralacak isim
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Danla Bilic'in operasyon paylaşımına Sinan Akçıl'dan sert tepki

Operasyonla ilgili yaptığı paylaşımı görünce kendini tutamadı!
Fenerbahçe Joey Veerman'ın transferi için resmi görüşmelere başladı

Yıldız futbolcunun transferi için resmi görüşmelere başladı
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili ilk bilgi! Bakan Tunç duyurdu
title