Bahçelievler'de evde çıkan yangın paniğe yol açtı

İstanbul Bahçelievler'de 5 katlı binanın 1. katında yangın çıktı. Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangın paniğe yol açtı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Bahçelievler Zafer Mahallesi Sardunya 1. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sakinleri kısa kendi imkanlarıyla daireyi boşaltırken, yangın kısa sürede tüm daireyi kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi geldi. Çıkan yangın çevrede kısa süreli paniğe yol açarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebi, yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Yangın hakkında konuşan bina sakini Mehmet Uğur, "Binada bir koku olduğu söylendi. Grupta mesajlaştık. Yangının otoparktan çıktığını düşündük, otoparka baktık yoktu. Sonra giriş kattaki daireden elektrik kontağından çıkan bir yangın olduğu söylendi ama binanın bütün dairelerinde kaçak akım rolesi var. Nasıl yangın çıktı, ona arkadaşlar karar verecek" dedi. - İSTANBUL