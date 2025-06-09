İstanbul Bahçelievler'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

İstanbul Bahçelievler'de dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar sokak ortasında birbiriyle çatıştı 1 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Şirinevler'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar sokak ortasında birbirlerine rastgele ateş açtı, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akşam saatlerinde yaşanan olayda sokaktaki kurşun sesleri ve yaşanan panik anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL