İstanbul Bahçelievler'de Sağanak Yağış ve Dolu Etkili Oldu

İstanbul Bahçelievler'de sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Evlerin balkonlarına dolu ile doldu.

Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış başladı. Bahçelievler'de yağış ile birlikte dolu etkili oldu. Evlerin balkonlarına dolu ile doldu. Caddeler sağanak nedeniyle adeta göle döndü. - İSTANBUL