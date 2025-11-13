Haberler

İstanbul Bahçelievler'de Otopark Çıkışı Faciası: Kadın Sürücü Sıkıştı

Güncelleme:
Bahçelievler'de otoparktan çıkan bir kadın sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek birçok araca çarptı ve otomobili beş metre yükseklikten boşluğa düştü. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Bahçelievler'de otoparktan çıkan kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek çok sayıda araca çarptı. Demir korkulukları aşan otomobil boşluğa düştü. Sıkışan sürücü itfaiye yardımıyla kurtulurken, yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.

Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi İSPARK otoparkından çıkan kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek çok sayıda araca çarptı. Hızını alamayan otomobil demir korkulukları da yıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza alanı ve çalışmalar havadan dron ile görüntülendi.

Kaza anını anlatan Mahmur Demirer, "Araçlara vura vura her halde hanım efendi stres yapıyor. Araçlar vurarak düşüyor. Kadın sürücü aracın içerisinde sıkışmış durumda yaşıyor" dedi.

Fehmi Aktaş ise, " Kırmızı arabaya vurdu ardadan geçip aşağıya düştü. Vura vura gitti" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

