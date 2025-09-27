İstanbul Bahçelievler'de Minibüs Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

İstanbul Bahçelievler'de hızını alamayan minibüsün çarptığı otomobil takla atıp ters döndü. 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazada 1 kişi ise yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Ali Duran sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Dağ yönetimindeki 34 ECE 772 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 KKZ 923 plakalı bir minibüs yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak ters döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ardından otomobil sürücüsü Dağ, çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilin bagajından çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla minibüsten hafif yaralı olarak kurtarılan 2 kişi de tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Araçların kurtarıcı araçlarla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayı gören ve yardıma kılan Yücel Seçmen "Transit araç karşıdan hızlı bir şekilde geliyordu. Diğer araçta yukardan aşağı geliyordu. Küçük araç kılınca ortaladı ve havada takla attığını gördüm. Sürücülerin durumları iyi ağır değil. Küçük aracın şoförünü bagajdan çıkarabildik. Burası sürekli kaza olan bir yer. Giriş çıkışlara bariyer konması gerekiyor" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL