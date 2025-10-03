İstanbul Bahçelievler'de Kavga: Alkollü Adam Diğerine Saldırdı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 şahıs arasında kavga çıktı. Taraflardan birinin alkollü olduğu öğrenilirken, şahısların birbirine yumruklarla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga, saat 01.00 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü bir şahıs başka bir şahsın evine gitti. Ardından henüz belirlenemeyen nedenle aralarında kavga çıktı. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Şahıslar kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgaya karışan şahıslardan birinin kızı ise babasına saldıran adamı darbetti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak için müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kavga anı, saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL