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İstanbul Bağcılar'da Sahte Döviz Operasyonu: 25 Bin Dolar ve 58 Bin Euro Ele Geçirildi

İstanbul Bağcılar'da Sahte Döviz Operasyonu: 25 Bin Dolar ve 58 Bin Euro Ele Geçirildi
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Bağcılar'daki bir otelde düzenlenen sahte döviz operasyonunda toplam 25 bin sahte dolar ve 58 bin sahte euro banknot ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

İstanbul Bağcılar'da bir otele sahte döviz operasyonu düzenleyen polis ekipleri toplam 25 bin sahte dolar ve 58 bin sahte euro banknot ele geçirdi.

Bağcılar'da sahte döviz operasyonu

Bağcılar da bulunan bir otele polis ekipleri sahte döviz olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri 29.11.2024 günü operasyon düzenledi. Operasyonda, 50'lik 25 bin sahte dolar, 50'lik 33.000 sahte euro, 100 lük 25 bin sahte euro ele geçirildi. Toplamda 25 bin sahte dolara ve 58 bin sahte euro banknot ele geçirdi. 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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