İstanbul Bağcılar'da Motosikletli Şahısların Silahlı Saldırısı: 2 Yaralı

İstanbul Bağcılar'da motosikletli şahıslar, seyir halindeki bir otomobile silahlı saldırı düzenledi. Olayda araçtaki 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.20 sıralarında İstanbul Bağcılar Yüzyıl Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli şüpheliler cadde üzerinde seyir halindeki 34 DSK 746 plakalı otomobile silahla birden fazla kez ateş etti. Saldırıda araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay sonrası şüpheliler, motosikletle kaçarken ihbar üzerine caddeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri konu ile ilgili cadde üzerinde çalışma yaptı. Polis ekiplerince şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
