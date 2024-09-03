İstanbul Avcılar'da Yeni Doğmuş Bebek Çöp Konteynerinde Bulundu

İstanbul Avcılar'da yeni doğmuş erkek bebeğini çöp konteyneri atan anne ve beraberinde gözaltına alınan şahıslar adliyeye sek edildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde sabah saatlerinde vatandaşlar, çöp konteynerinin içinde yeni doğmuş bir bebek bulmuştu. Hastaneye kaldırılan erkek bebek hayatını kaybetmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, yeni doğan bebeği bırakan kişinin H.K. isimli şahıs olduğu tespit edilerek yakalandı. Yapılan detaylı çalışmada H.K. isimli şahsın kız arkadaşı olan A.T. ve arkadaşı S.N isimli kadın şahısların sabah evine geldiği, S.N.'ye ait olduğu belirlenen yeni doğan bebeğin H.K. tarafından çöp konteynerine bırakıldığı belirlendi. - İSTANBUL