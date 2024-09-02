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İstanbul Avcılar'da Yeni Doğmuş Bebek Çöp Konteynerinde Bulundu

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İstanbul'un Avcılar ilçesinde çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş erkek bebek, hayatını kaybetti. Polis ekipleri, bebeği çöpe atan annenin evini tespit ederek gözaltına aldı.

İstanbul Avcılar'da yeni doğmuş erkek bebeğini çöp konteyneri atan anne polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde sabah saatlerinde vatandaşlar, çöp konteynerinin içinde yeni doğmuş bir bebek bulmuştu. Hastaneye kaldırılan erkek bebek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri bebeği çöpe atan kadının evini tespit etti. Eve operasyon düzenleyen polis ekipleri anne dahil evde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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