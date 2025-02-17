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İstanbul Avcılar'da Plastik Geri Dönüşüm Tesisinde Büyük Yangın

İstanbul Avcılar'da Plastik Geri Dönüşüm Tesisinde Büyük Yangın
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İstanbul Avcılar'daki plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangın dronla havadan görüntülendi.

İstanbul Avcılar'da plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangın dronla havadan görüntülendi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'taki bir plastik geri dönüşüm tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangını fark ederek müdahale etmek isteyen çalışanlar, başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Alevler, açık alanda bulunan plastik geri dönüşüm tesisini kısa sürede sardı. Alevler kilometrelerce uzaklıktan görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı iş yerine bitişik olan akaryakıt istasyonuna sirayet tehlikesinden dolayı itfaiye ekipleri tarafından önlem alındı. Anadolu ve Avrupa yakalarındaki ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. 3 saattir devam eden yangına müdahale sürerken, zaman zaman patlamaların yaşandığı görüldü. Yangın dronla havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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