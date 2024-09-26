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İstanbul Avcılar'da Otluk Arazide Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

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İstanbul Avcılar'da otluk arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ağaçlık alana ve güvercin kulübesine sıçramadan söndürüldü.

İstanbul Avcılar'da otluk arazide çıkan yangın geniş alana yayıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile arazi içerisinde bulunan güvercin kulübesine sıçramadan yangın söndürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında İstanbul Avcılar Tahtakale Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan otluk arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın geniş alana yayılırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ağaçlık alana ve arazinin içerisinde bulunan güvercin kulübelerine sıçramadan söndürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

istanbul İtfaiye Avcılar

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