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İstanbul Avcılar'da Operasyon: İki Şahıs Tutuklandı

İstanbul Avcılar'da Operasyon: İki Şahıs Tutuklandı
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde özel harekat destekli düzenlenen operasyonda, kasten yaralama ve narkotik suçlarından aranan iki kişi yakalandı ve tutuklandı. Şahısların toplamda 98 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Avcılar'da 2 gün önce bir eve düzenlenen özel harekat destekli polis operasyonunun detayları ortaya çıktı. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin kasten yaralama ve narkotik suçlarının yanı sıra kesinleşmiş hapis cezalarının da olduğu öğrenildi. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 8 Ekim Salı Günü Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi'nde yaşanmıştı. Polis ekipleri Bahçelievler ilçesinde işlediği suçtan araması bulunan B.E. ve S.A. isimli iki şahısın Denizköşkler Mahallesi'nde bir adreste saklandığına ilişkin bilgi alması üzerine özel harekat destekli bir eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yağma, hırsızlık, narkotik madde suçlarından oluşan 39 kaydı bulunan ve kasten yaralama suçundan 16 yıl 25 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E. ile benzer suçlardan 59 suç kaydı olan ve hakkında 18 yıl 25 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı. Şahıslar operasyonun ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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