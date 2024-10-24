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İstanbul Avcılar'da Metrobüs Yangını Paniğe Neden Oldu

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İstanbul Avcılar metrobüs durağında motor bölümünden dumanlar çıkan bir metrobüs, yolcuların tahliyesine neden oldu. Küçük çaplı yangın, görevli ekipler tarafından kontrol altına alındı.

İstanbul Avcılar metrobüs durağında, bir metrobüsün motor bölümünden yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Yolcular araçtan tahliye edilirken, kontrol altına alınan yangın anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da sabah saatlerinde Avcılar metrobüs durağında, bir metrobüsün motor bölümünde dumanlar çıkmaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu durakta bulunan güvenlik görevlilerine ve metrobüs şoförüne bildirdi. Vatandaşlar metrobüsten tahliye edilirken, otobüste ve durakta bulunan yangın söndürme tüpleriyle görevliler olaya müdahale etti. Küçük çaplı yangın görevliler tarafından söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı öğrenildi. Yangın sonrasında metrobüs güvenli alana alınırken, dumanların yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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