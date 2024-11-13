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İstanbul Avcılar'da Kuzenlerin Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti

İstanbul Avcılar'da Kuzenlerin Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde kuzenler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşerek iki kişinin yaralanmasına sebep oldu. Şüpheli A.K. olayın ardından polis tarafından yakalandı.

İstanbul Avcılar'da kuzenlerin alacak verecek meselesi kanlı bitti. Olayda şahıs, akrabası ile araya girmeye çalışan bir kişiyi silahla vurarak yaralanırken, şüpheli şahıs polis tarafından silahıyla birlikte yakalandı.

Olay dün gece saatlerinde Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre A.K. İsimli şahıs ile İ.K. İsimli akraba olan şüpheli şahıs arasında bir süre önce alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Taraflar A.K.'nin tekel bayi önünde gece saatlerinde tekrar tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü.

Kuzenini ve araya giden adamı yaraladı

Olay sonrası A.K. İsimli şahıs silahıyla kuzeni İ.K.'yı ve araya girmeye çalışan Z.K.'da yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine kısa sürede gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüpheli şahsı 2 silah ile kıskıvrak yakaladı. Hayati tehlikesi olmayan bacaklarından yaralana 2 kişi hastaneye götürüldü.

Öte yandan A.K. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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