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İstanbul Avcılar'da Kendine Zarar Veren Adam Özel Harekat Tarafından Kurtarıldı

İstanbul Avcılar'da Kendine Zarar Veren Adam Özel Harekat Tarafından Kurtarıldı
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İstanbul Avcılar'da 42 yaşındaki L.A., evinde bıçakla kendine zarar vermeye çalışırken müzakereci polislerin ikna çabaları sonuçsuz kaldı. Olay yerine gelen Özel Harekat ekipleri, şahsı etkisiz hale getirerek sağlık ekiplerine teslim etti. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen L.A., hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Avcılar'da evde kendine zarar veren bir kişi müzakereci polislerin ikna çabası işe yaramayınca Özel Harekat ekipleri müdahale etti.

İstanbul Avcılar'da 42 yaşındaki L.A. isimli bir adam evinde bıçakla kendine zarar vermeye çalıştı. İhbar üzerine ola yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen müzakereci polis adamı ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları işe yaramayınca devreye Özel Harekat ekipleri girdi. Şahıs, kısa sürede etkisiz haline getirip sağlık ekiplerine teslim edildi. Şahın psikolojik sorunları olduğu öğrenilirken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan L.A. tedavi edilmesi için hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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