İstanbul Avcılar'da Kamyonun Yaya Çarpma Anı Güvenlik Kamerasında

İstanbul Avcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan adama caddeye giren kamyon çarptı. Kazada yaya yaralanırken yaşanan o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kamyonun adama çarpma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi Ozanlar caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokaktan caddeye doğru çıkıp sol tarafa manevra yapan kamyon sürücüsü, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle adam yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında kamyon tekerinin düşen adamın bacağının üstünden geçtiği öğrenilirken yaralanan yaya yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Konu ile ilgili polis ekipleri çalışma yaparken yaşanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Konu ile ilgili konuşan esnaf Taner Yüksel, "Olay öğle saatlerinde oldu. Ben dışarıda oturuyordum. Amca karşıdan geçmeye çalışıyordu. Kamyon sürücüsü sola dönmeye çalışıyordu. Tam geçerken manevrasını iyi alamadığı için çarptı. Sonra ambulansı aradık ambulans geldi. Kamyonun sürücüsü adamın ayağını ezdi ve geri geri geldi. Polise ifadesini verdi diye biliyorum. Amca yerde baygın bir şekilde yatıyordu. Bacağı biraz kötüydü. Yerdeydi ayağı kalkamıyordu. Ambulansla beraber gitti" dedi. - İSTANBUL