Üye Girişi
Haberler
Muhalifler, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u tamamen ele geçirdi

Esad'ın giderayak kurduğu kirli plan da çöktü

 Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş

Uçağa binerken hazırladığı listeyi İsrail'e vermiş

 Rusya'dan 'Esad güvende' açıklaması

Rusya'ya kaçan Esad'dan yeni haber
Beyaz Saray: 2012'de Suriye'de kaçırılan Austin Tice'ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz

"Onu kurtarabilmek için Türklerle birlikte çalışıyoruz"

İstanbul Avcılar'da Kamyonun Yaya Çarpma Anı Güvenlik Kamerasında

İstanbul Avcılar'da Kamyonun Yaya Çarpma Anı Güvenlik Kamerasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Avcılar'da bir kamyonun yolun karşısına geçmeye çalışan bir adama çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonucunda yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Avcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan adama caddeye giren kamyon çarptı. Kazada yaya yaralanırken yaşanan o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kamyonun adama çarpma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi Ozanlar caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokaktan caddeye doğru çıkıp sol tarafa manevra yapan kamyon sürücüsü, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle adam yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında kamyon tekerinin düşen adamın bacağının üstünden geçtiği öğrenilirken yaralanan yaya yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Konu ile ilgili polis ekipleri çalışma yaparken yaşanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Konu ile ilgili konuşan esnaf Taner Yüksel, "Olay öğle saatlerinde oldu. Ben dışarıda oturuyordum. Amca karşıdan geçmeye çalışıyordu. Kamyon sürücüsü sola dönmeye çalışıyordu. Tam geçerken manevrasını iyi alamadığı için çarptı. Sonra ambulansı aradık ambulans geldi. Kamyonun sürücüsü adamın ayağını ezdi ve geri geri geldi. Polise ifadesini verdi diye biliyorum. Amca yerde baygın bir şekilde yatıyordu. Bacağı biraz kötüydü. Yerdeydi ayağı kalkamıyordu. Ambulansla beraber gitti" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Uçağa binerken hazırladığı listeyi İsrail'e vermiş
img

Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var
img

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne tartışmalı isim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hamdi Ulukaya kimdir ve nereli? Hamdi Ulukaya ne iş yapıyor? Esra Erol ''Keskin Ailesi'' olayı nedir? İvana Sert kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu İvana Sert kaç yaşında, nereli? İvana Sert biyografisi! Mahmut Arıkan kimdir? Halk Tv konuğu Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli? Mahmut Arıkan biyografisi! HALKA ARZ || Sümer Varlık Yönetim halka arz oldu mu? Sümer Varlık Yönetim halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı şifresiz mi? HGS nasıl hacklendi? 11 Aralık HGS uygulamasından bildirim geliyor mu? HGS uygulaması hacklendi mi? PTT'den açıklama geldi! HGS uygulamasına siber saldırı mı oldu? SON DAKİKA DEPREM! 11 Aralık deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü kaç, nerede hissedildi? 13 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 13 Aralık BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 13 Aralık 2024 Cuma günü neler gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.