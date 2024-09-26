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İstanbul Avcılar'da Kadın Cesedi Bulundu

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İstanbul Avcılar'da balıkçılar tarafından bulunan 26 yaşındaki Dilek Altuntaş'ın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Avcılar'da balıkçılar tarafından bulunan kadın cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yapılan ilk incelemenin ardından cesedin 26 yaşındaki Dilek Altuntaş isimli genç kadına ait olduğu öğrenildi.

Olay saat 10.30 sıralarında Avcılar Sahili'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre balıkçılar tarafından denizde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından ceset kayalıklara çıkarıldı. Polisin yaptığı inceleme sonrası cesedin 26 yaşındaki Dilek Altuntaş'a ait olduğu ve üzerinde kıyafetler olduğu tespit edildi. Yapılan savcılık ve olay yeri incelemesi sonrası kadının cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adli Tıp Kurumu istanbul Avcılar

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