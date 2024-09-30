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İstanbul Avcılar'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

İstanbul Avcılar'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
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Avcılar'da iş yerinden cep telefonu ve park halindeki motosikleti çalan F.B. isimli şahıs, 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile birlikte yakalandı. Olayların güvenlik kamerası görüntüleriyle aydınlatıldığı belirtildi.

İstanbul Avcılar'da iş yerinden cep telefonu ve mahallede park halinde bulunan motosikleti çalan şahıs yakalandı. Şahsın telefonu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

İstanbul Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde bir işyerinden 21.09.2024 tarihinde masa da duran telefonu alan şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerasını inceledi. Eşkal bilgilerinden kimlik bilgileri belirlenen F.B. isimli şahıs 26.09.2024 tarihinde Yakalandı. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan aranma kaydı olduğu ve 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli şahsın, 24.09.2024 tarihinde Denizköşkler Mahallesinde park halindeki motosikleti çaldığı belirlendi. Motosiklet aynı mahallede ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüpheli şahıs, 27.09.2024 tarihinde "Açıktan Hırsızlık" ve "Motosiklet Hırsızlığı" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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