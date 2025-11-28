Haberler

İstanbul Avcılar'da Hayır Panayırında Tavuklu Pilav Skandalı

Güncelleme:
Avcılar'da düzenlenen bir hayır panayırında tavuklu pilav yedikten sonra 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis inceleme başlattı.

İstanbul Avcılar'da bir hayır panayırında dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir hayır panayırında tavuklu pilav tüketen 4'ü aynı aileden 8 kişi fenalaştı. 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğerleri kendi imkanıyla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Vatandaşlar tedavi altına alınırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Haberler.com
