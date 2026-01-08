Haberler

Avcılar'da fırtına iş yerinin çatısını uçurdu

Güncelleme:
İstanbul Avcılar'da şiddetli fırtına nedeniyle bir iş yerinin çatısından uçan parçalar, çevredeki iş yerlerinde büyük hasara yol açtı. Olayda can kaybı yaşanmadı, ancak maddi zararlar söz konusu.

İstanbul Avcılar'da şiddetli fırtınada bir iş yerinin çatısından uçan parçalar, çevredeki iş yerlerinde büyük hasara neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Avcılar Cihangir Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, saat 09.50 sıralarında fırtına nedeniyle E-5 yanyol üzerindeki bir iş yerinin çatısından parçalar uçmaya başladı. Çatıdan uçan parçalar, çevredeki iş yerlerinin camlarına çarparak büyük hasara neden oldu. Olaydan ölen ya da yaralanan olmazken yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çevrede iş yeri bulunan vatandaşlardan Saffet Gümüş, "İş yerinde oturuyorduk. Çok büyük sesler geldi. Kıyamet kopuyor dedik. Vatandaşlar kıl payı kurtuldu. Çok şükür can kaybı yok. Maddi hasar var. En yakın zamanda umarım giderilir. Tek tesellimiz can kaybımız olmaması. Resmen depremi yaşadık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
