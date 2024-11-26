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İstanbul Avcılar'da Elektrik Sobası Yangını

İstanbul Avcılar'da Elektrik Sobası Yangını
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Avcılar'da bir binanın bodrum katında yaşayan adam, elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında son anda kurtuldu. Yangın sonucu dükkanda büyük hasar oluştu.

İstanbul Avcılar'da 3 katlı bir binanın bodrum katında bulunan ve ev olarak kullanılan dükkanda elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın esnasında uykuda olan adam dumanları fark edip kendisini son anda dışarı attı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dükkanda yaşayan adam uyurken ısınmak için elektrik sobayı yaktı. Sobanın devrilmesi sonucu yerdeki eşyalar tutuştu. Dumanları ve alevi fark eden adam kendisini dışarıya atıp itfaiye ekiplerine haber verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken itfaiyenin söndürdüğü dükkan kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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