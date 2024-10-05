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İstanbul Avcılar'da Çalıntı Araçla Kaçmaya Çalışırken Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul Avcılar'da Çalıntı Araçla Kaçmaya Çalışırken Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Fas uyruklu ABD vatandaşı Nassim D.'nin çaldığı cip ile E-5 kara yolunda çok sayıda araca çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Olayda 4 kişi yaralandı ve Nassim D. gözaltına alındı.

İstanbul Avcılar'da dün yaşanan olayda Fas uyruklu ABD vatandaşı Nassim D., bir galeriden çaldığı cip ile çok sayıda araca çarpıp kaçtığı olayda ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Nassim D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olay, E-5 kara yolu Avcılar yan yolda saat 15.15 sıralarında meydana gelmişti. Fas uyruklu üzerinden Amerikan pasaportu çıkan Nassim D. isimli şahıs, yol boyu birçok araca çarparak kaçmaya başlamış, vatandaşların önünü kapattığı şahıs araçtan darp edilerek indirilmek istenmişti. N.D. yakalanacağını anlayınca toplam 14 araca çarparak kaçmıştı. 4 kişinin de yaralanmasına neden olan şahıs Yenibosna E-5 kara yolunda polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak hastanede tedavisi devam eden Yıldıray Erol, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Dehşeti yaşatan şahıs gözaltında

Avcılar'da dün meydana gelen olayda dehşeti yaşatan Fas Uyruklu ABD vatandaşı Nassim D., hırsız polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hırsızlık anları kameraya yansımıştı

Fas uyruklu ABD vatandaşı Nassim D.'nin aracı çaldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde galeriye müşteri gibi gelen şahıs, satış temsilcisiyle önce pazarlık yaptığı görülüyor. Temsilcinin oradan uzaklaşmasıyla Nassim D'nin aracı alıp kaçtığı anlar görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Güvenlik Politika istanbul Avcılar 3-sayfa trafik Suç Fas

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