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İstanbul Avcılar'da Bodrumda İki LAW Silahı Bulundu

İstanbul Avcılar'da Bodrumda İki LAW Silahı Bulundu
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İstanbul Avcılar'da bir iş yerine getirilen çuvalda iki adet LAW silahı bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı ve bir kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Avcılar'da bir evin bodrum katında iki adet law silahı bulundu. Silahlar vatandaşlar tarafından bir iş yerine getirilirken, polis ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Avcılar Denizköşkler Mahallesi Hasan Çelebi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir binanın bodrum katında temizlik yapılırken bir çuval içerisinde iki adet law silahı bulundu. Çuval, Denizköşkler Caddesi üzerindeki bir iş yerine getirilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler caddeyi güvenlik şeridi çekerek kapatırken olay yeri inceleme ekipleri iş yerine gelerek çalışma yaptı. Konu ile ilgili bir kişi ise gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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