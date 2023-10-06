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İstanbul Avcılar'da bir kadın evinde ölü bulundu

Ümit Sokak'taki bir binada oturan G.Y'ye (47) ulaşamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Kadının cesedi, savcı ve polisin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.