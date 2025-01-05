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İstanbul Avcılar'da 6 Katlı Binada Yangın

İstanbul Avcılar'da 6 Katlı Binada Yangın
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Avcılar'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, komşuların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, komşular tarafından fark edilerek itfaiyeye bildirildi.

İstanbul Avcılar'da 6 katlı binanın çatı katındaki dairede yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saat 21.30 sularında Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın çatı katındaki dairede yangın çıktı. Gelen kokular üzerine yangını fark eden komşular, durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yayılmasını önledi. Ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınan alevler söndürüldü.

Yangını komşuların haber verdiğini ifade eden apartman sakini Serkan Şahin, "Bir baktım alevler yükseliyor. İtfaiyeye haber verdik. Mal sahibi kiraya vermiş ama ben birkaç defa gördüm, yabancı da olabilirler. Bize aşağıdan haber geldi. Dışarıya çıktım duman altı olmuş. Şimdi biz de giremeyeceğiz eve" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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