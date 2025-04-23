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İstanbul Avcılar'da 6.2 Büyüklüğündeki Deprem Anları Güvenlik Kamerasında

İstanbul Avcılar'da 6.2 Büyüklüğündeki Deprem Anları Güvenlik Kamerasında
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İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında bir erkek kuaföründe panik anları kameraya yansıdı. Görüntülerde bir baba, saç tıraşı olan çocuğunu kucaklayarak dışarı çıkarken görülüyor.

İstanbul Avcılar'da 6.2 büyüklüğündeki deprem esnasında erkek kuaföründeki vatandaşlar panikle dışarı kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Avcılar'da bir erkek kuaförünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir babanın saç tıraşı olan çocuğunu kucaklayarak kaçtığı anlar görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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