İstanbul Avcılar'da 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın

İstanbul Avcılar'da 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın drone ile havadan da görüntülendi.

Yangın önceki gece 03.30 sıralarında Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 5 katlı binanın çatı katında dumanlar ve alevleri gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti. Ölen ya da yaralanan olmazken vatandaşlar sokağa döküldü. Çıkan yangın drone ile havadan da görüntülendi. - İSTANBUL