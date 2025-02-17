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İstanbul Avcılar'da 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın

İstanbul Avcılar'da 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde gece saatlerinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın panik yarattı. Yangın, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ölü ya da yaralı bulunmazken, vatandaşlar sokağa döküldü.

İstanbul Avcılar'da 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın drone ile havadan da görüntülendi.

Yangın önceki gece 03.30 sıralarında Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 5 katlı binanın çatı katında dumanlar ve alevleri gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti. Ölen ya da yaralanan olmazken vatandaşlar sokağa döküldü. Çıkan yangın drone ile havadan da görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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