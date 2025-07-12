İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Yangın

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Atatürk Havalimanı'nda otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda bulunan otluk alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali yanında bulunan otluk alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) itfaiyesi ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıktığı alanda soğutma çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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