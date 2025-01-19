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İstanbul Ataşehir'de Otelde Yangın: 3 Kadın Hayatını Kaybetti

İstanbul Ataşehir'de Otelde Yangın: 3 Kadın Hayatını Kaybetti
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İstanbul Ataşehir'de bir otelde çıkan yangında 3 yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Yangın sonucu hayatını kaybeden kadınların cenazeleri aileleri tarafından ülkelerine götürülecek.

İstanbul Ataşehir'de 3 katlı otelde çıkan yangında, yabancı uyruklu 3 kadın hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan 3 kadından 2'sinin Ann Wangui Muchoki ve Sri Yuni Wahyuni olduğu öğrenilirken, evrak işlemlerinin ardından cenazelerin aileleri tarafından ülkelerine götürüleceği öğrenildi.

18 Ocak Cumartesi günü saat 03.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndeki 3 katlı bir otelin eksi birinci katında çıkan yangında 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılmıştı. Otelin spa kısmında çalışan ve vücutlarında yanık olduğu belirlenen 3 kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan 3 kadından 2'sinin Kenya uyruklu Ann Wangui Muchoki ve Endonezya uyruklu Sri Yuni Wahyuni olduğu öğrenilirken, ailelerinin evrak işlemlerinin ardından vefat eden yakınlarını ülkelerine götüreceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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